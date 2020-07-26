Durdu Özbolat kimdir? | Durdu Özbolat hayatı kariyeri

Durdu Özbolat, 6 Şubat 1962'de Bucak'ta doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hatice'dir.

İş Adamı; Lise mezunudur.

Çankaya Belediyesinde değişik kademelerde çalıştı. Çankaya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ankara'da Özel İlkem Kolejini kurdu. Rüzgâr enerjisi, eğitimcilik, madencilik, tekstil, gıda ve turizm alanlarında faaliyet yürüten Özbolat Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bilsev Vakfı Üyesi, İlkem Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak bu görevleri üstlendi. İnsan Hakları Derneği Üyesi, Toplumsal Araştırmalar Vakfı Başkan Vekili ve Halkevleri Merkez Yönetimi Üyesi oldu. Uluslararası Ödül Birliği (Moskova, Rusya) "Şeref ve Vicdan Nişanı", Avrupa Üniversitesi (Hannover, Almanya) "Fahri Doktora" ve "Fahri Profesör" unvanları, Vektör Uluslararası İlim Merkezi (Bakü, Azerbaycan) "Türk Dünyasına Hizmet Uluslararası Altın Madalyası" ile taltif edildi.

23. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Özbolat, evli ve 2 çocuk babasıdır.