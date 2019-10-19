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Dürbün kapağını açmadan ateş etmeye çalışmıştı... İşte YPG’li teröristin son hali!.. Yine alay konusu oldu

Barış Pınarı Harekatı sırasında, Türk askerine karşı çatışırken dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali, "İşte salaklığın bedeli!" yorumlarına neden oldu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
Dürbün kapağını açmadan ateş etmeye çalışmıştı... İşte YPG’li teröristin son hali!.. Yine alay konusu oldu

TSK’nın Suriye Milli Ordusu’yla birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, 702 terörist etkisiz hale getirildi. ABD ile varılan mutabakat sonrası çatışmalar dururken, harekat sırasında çekilen bir fotoğraf alay konusu olmuştu.

Dürbünü açmadı

YPG’li bir terörist, dürbün kapağını açmadan ateş etmeye çalışında alay konusu olmuştu.

Hem cani hem salaklar! Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu

Yaralandı

Aynı teröristin, mutabakat öncesinde yaralandığı ve tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Söz konusu terörist sosyal medyada yine alay konusu oldu. YPG'li militan için, "Salaklığın bedeli" yorumları yapıldı. İşte son hali:

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:25
  1. Ordu
  2. Ypg
  3. terörist

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  • mertmert9 dk önce
    tamamen yalan , bir iki sargı bezi sarmış, kahraman olmuşum gibi çek pampa, neyse harekat devam ederse cehenneme gönderilir

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