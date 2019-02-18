Duravit’ten çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı

Alman merkezli Duravit, ÇEVKO ile gerçekleştirdiği geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirerek 119 dönüm orman arazisini kaplayacak 5 bin 964 ağacın kesilmesini önledi.

İklim değişimi ve kaynakların azaldığı dönemde sürdürülebilir yaklaşımını tüm tasarım ve üretim süreçlerinde uygulayan Alman merkezli Duravit, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yaptığı iş birliğinin sonuçlarını, Ambalaj Atıkları Çevresel Fayda Raporu 2018 ile açıkladı.

Sürdürülebilirliğin doğal hayata katkısına ve dünya doğal kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması açısından önemine inanan Duravit, ÇEVKO ile gerçekleştirdiği geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirerek çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar yaptı.

577 ailenin yıllık elektrik tüketimi

Markadan yapılan açıklamaya göre bu yükümlülükler çerçevesinde yapılan çalışmalar ile 2018 yılında kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 119 dönüm orman arazisini kaplayacak 5 bin 964 ağacın kesilmesi önlendi. Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla 577 ailenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen yaklaşık 1.6 milyon kw/saat elektrik enerjisi tasarrufunda bulundu. Duravit, ambalaj atıklarını depolama sahalarına gömmek yerine geri dönüştürerek 1 olimpik yüzme havuzu hacminde yaklaşık 3 bin metreküp alandan tasarruf etti. Duravit ayrıca 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su ve 33 bin litre fosil yakıt tasarrufu yapılmasını da sağladı.

Rapordaki 2018 yılı çevresel fayda sonuçları

Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 90 hektar orman alanına denk gelen 4 milyon 492 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 125 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2.8 milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.

Geri kazanımı sağlanan kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile 39 bin 312 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, 6.9 milyar litreden fazla su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, bir milyona yakın (920 bin) ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, yaklaşık 2.6 milyar kw/saat elektrik tasarrufu sağlandı.

Yaklaşık 1329 adet olimpik yüzme havuzu hacminde, yaklaşık 3 milyon 320 bin metreküp depolama alanından tasarruf edildi.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 331 bin 329 ton CO2 salımı önlendi. Bu miktar bir uçağın dünyanın çevresini 16 bin 566 kez dönmesi sonucu salınan sera gazına eşdeğer.