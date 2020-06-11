  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Duran otomobile böyle çarptı....Sürücü ile kızı gözyaşlarına boğuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobile aynı istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:50:10 -
Duran otomobile böyle çarptı....Sürücü ile kızı gözyaşlarına boğuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobile aynı istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücü yaralanırken o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza sonrası yol kenarında bekleyen otomobil sürücüsü ile kızı gözyaşlarına hakim olmadı.


Alınan bilgiye göre, kaza Kozluca yolunda meydana geldi. Yeni Mahalle’den Kozluca istikametine seyir halinde olan Hakan D idaresindeki 16 ACN 905 plakalı otomobil trafik ışıklarını geçtikten sonra yol kenarında durdu. Duran araca bir dakika sonra aynı istikametten gelen Bekir D yönetimindeki 16 BKR 64 plakalı otomobil arkadan çarparak tarlaya daldı. Kazada duran aracın sürücüsü ile kızı yara almazken , Bekir D. ise yaralandı.


Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu şoka giren diğer sürücü Hakan D. ile kızı ise gözyaşlarına hakim olmadı.


Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı