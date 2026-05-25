Duran, istikbal vizyonuna dikkat çekti: 'Türkiye Yüzyılı' güçlü aile yapısıyla yükselir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Aile Haftası"nı kutladığı paylaşımında bir mesaj yayımladı.

İşte Duran'ın yaptığı paylaşım;

"Aile; bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda, aile kurumunun korunması ve her yönüyle desteklenmesi, Türkiye’nin istikbal yolculuğunda stratejik bir öncelik olarak ele alınmaktadır.

Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak; toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerlerimizi gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası “Millî Aile Haftası” olarak ilan edilmiştir.

Bu duygularla, #MillîAileHaftası’nı kutluyor; birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemesini, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini ve aile kurumunu her yönüyle daha görünür ve daha güçlü kılmasını temenni ediyorum."