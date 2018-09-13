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Durakta bekleyen yolculara minibüs çarptı, 1'i ağır 4 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, durakta bekleyen 4 kişiye çarptı.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:31
Durakta bekleyen yolculara minibüs çarptı, 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Altındağ Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 06 EU 4231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki durakta otobüs bekleyen 4 vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yaralanırken, durağında camları kırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen 2 kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, yerde yatan diğer 2 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:31
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. Trafik kazası
  4. durakta bekleyen yolcuları ezdi
  5. Minibüs durağa girdi
  6. 4 kişi yaralandı

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