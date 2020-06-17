  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi

Korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerin maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen, metrobüs ve duraklardaki mesafesiz bir şekilde oluşan riskli yoğunluk dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:43:00 -
Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi

Korona virüsle mücadele kapsamında yetkililerin maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen, metrobüs ve duraklardaki mesafesiz bir şekilde oluşan riskli yoğunluk dikkat çekti.



İstanbul’da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar riskli bir şeklide metrobüsü bekledi. Korona virüs salgını sürecinde özellikle iş çıkış saatinde bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında sosyal mesafe kuralını unuttu. Duraklara yanaşan metrobüslere binmek için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarışması dikkat çekti. Öte yandan bazı vatandaşların maske takmadıkları, bazı vatandaşların da maskeleri çenelerinin altında takarak kuralına uygun şekilde kullanmadıkları görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı