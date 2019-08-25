Durağanlı Şehid İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23) memleketi Sinop'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in cenazesi dün gece memleketi Sinop'un Durağan ilçesine getirildi.



Şehit Uzman Onbaşı Gezer için bugün ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, şehit babası Şükrü ve şehit kardeşi Şükrü Gezer ile şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Gzer'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.