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Gündem Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü öldü
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Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü öldü

Edirne'de polislerin dur ihtarına uymayan ve ateş açılarak durdurulan araçtaki ağır yaralı FETÖ'den ihraç polis Sedat Türkmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:51:00 -
Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollardan yurt dışında çıkmaya çalıştıkları bilgisini alan güvenlik güçleri, dur ihtarına uymayan aracı ateş açarak durdurmuş, araçta bulunan örgüt mensuplarından Sedat Türkmen, ağır yaralanmıştı. Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde bulunan 5 kişinin FETÖ/PDY Terör Örgütü operasyonu çerçevesinde hüküm giyerek meslekten ihraç edilen komiser, polis memuru ve uzman yardımcısı oldukları belirlendi.

Hayatını kaybeden Sedat Türkmen'in hakkındaki hapis cezası kesinleştikten sonra istinaf başvurusu yaparak yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek genişletildiği ifade edildi.

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