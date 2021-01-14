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Yaşam "Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu madde çıktı
Yaşam

"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu madde çıktı

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs, araçta bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı attı. Polis poşet içindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirirken sürücüyü gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:59:00 -
"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu madde çıktı

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı

İ.Ç. idaresindeki 34 PT 2937 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Caddesi'ne ters yöne girince polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, yarım saatlik kovalamacanın ardından ekiplerce Yenimahalle 121. Sokak'ta durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aracın durdurulduğu bölgede yapılan aramada, araçtan atılan bir poşette yaklaşık 2 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Gözaltına alının şüphelinin yanında 2 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu belirlendi. Olayın ardından araç ve çevresinde narkotik köpeği "Adam"la arama yapıldı.

 

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