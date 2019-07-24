"Dur" ihtarına uymadı, polise ateş açtı!.. Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs, ateş açarak kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan adam, "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı. Ateş açtı... "Alkollüydüm" Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı. Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı. Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

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