‘Dur’ denmezse canavara dönecekler! Tüm dünya 3-5 kişiye esir oldu

Fuat Öner, Microsoft'un yaşadığı sistem arızasının küresel çapta etkiler oluşturduğunu yazdı. Birçok ülkede havalimanları, bankalar ve hastanelerin hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını belirten Öner, dijital dünyanın devlerine bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguladı. haber7.com'daki yazısında, dijital tekelleşmeye karşı önlemler alınması gerektiğini ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, küresel çapta birçok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastane sistemlerinde de büyük kesintiler yaşandı. ATM’lerden para çekilemedi, borsalar durdu, araç muayeneleri yapılamadı, hastane randevuları alınamadı. Kısacası, hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sorun biraz daha büyük çaplı olsa, yaşanacak küresel kaosu düşünmek bile istemiyorum.

SADECE GENÇLER DEĞİL, TÜM DÜNYA ‘DEVLERE’ BAĞIMLI

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Teknoloji ilerledikçe dünya değişiyor. Bu değişimle beraber, hem devletler hem de bireyler, en çok harcama yaptıkları alanlardan birinin ‘dijital’ olduğunu görüyoruz. Sağlık sistemleri, banka sistemleri, ulusal hafızalar, kimlik bilgileri, fabrikaların üretim hatları ve hatta gelişmiş savaş sistemleri... Arayüzleri farklı olsa da hepsi benzer küresel sistemlere dayanıyor. Sistem işlerken sorun yoktu, ancak bugün daha net anladık ki hayatlarımızı pamuk ipliğine bağlı bir dijitalleşmeye emanet etmişiz, değil mi?

Ez cümle, bugün sadece elinden telefonu düşürmeyen gençler değil, topyekûn insanlık teknolojiye bağımlı hale gelmiş durumda.

Bu sistemler, aynı kişi ve grupların elinde yoğunlaşıyor. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Larry page… İşte bu da bugün yaşadığımız büyük kaosun çıkış noktasına götürüyor bizi: TEKELLEŞME.

Bir de bu tekel gücün bu isimlere verdiği gücü ve yapabilecekleriniz düşünün…

Dünya genelindeki altyapılarda tahmin edeceğiniz gibi Bill Gates’in Microsoft’u kullanılıyor. Bu sadece yazılım ile sınırlı değil; benzer durum CPU ve GPU mimarisi ve yazılımda da geçerli. İşte bu tekelleşme, en ufak bir sorunda kaos yaratıyor.

YA KİŞİSEL VERİLERİMİZ...

Bugün yaşananlar, bu işin sistemsel tarafıydı. İşin bir de tekelleşen sosyal medya tarafı var. Birkaç kişinin hükmettiği sitelere hayatlarımızı entegre ediyoruz. Her anımızı ve bilgilerimizi ‘seve seve’ hem işlemeleri hem de daha sonra bize karşı kullanmaları için veriyoruz. Evet, sistem işlerken sorun yok belki. Ama yaşanacak ilk sorunda, verilerinizle tekelleşen dijital dünyanın devlerine artık ne kadar güveniyorsunuz?

Bugün dünyayı peşinden sürükleyen dijitalleşme, sanırım en ciddi sınavını başarısızlıkla verdi.

DİJİTAL TEKELLEŞMEYE ‘DUR’ DENİLMELİ

Bu krizin arka planında, dijitalleşme ve hızlı küreselleşmenin ciddi krizlere yol açabileceği gerçeği yatıyor. Milyarlarca dolar harcanarak yapılan dijitalleşmenin, siber güvenliğin ve milyar dolarlık yedek sunucu ve yazılımların, tek bir uygulamanın aksamasıyla nasıl çalışamaz hale geldiği görülüyor. Çünkü yedeklerde aslında aynı sistem…

İLKİM KRİZİ GİBİ CİDDİ

Yazılımlarda küresel tekelleşme, ani bir sorunda nasıl dünyayı kaos çizgisine getirdiğini gözler önüne serdi. Bugün dünya iklim krizini nasıl ciddiye alarak masaya yatırıyorsa dijital tekelleşmeyi de aynı şekilde masaya yatırmalı."