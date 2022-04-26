Duphalac şurup nedir neye iyi gelir? Duphalac nasıl kullanılır?

Sindirim sistemiyle ilgili sorunlarda hekimlerin yazdığı bir şurup olan Duphalac’ın nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Duphalac günde kaç kez içilir?

Duphalac şurup nedir neye iyi gelir?

Ozmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir ve aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

Kabızlıkta: kalın barsakların normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak

Gaita (dışkı) kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

Portal sistemik ensefalopati (PSE): Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

Duphalac nasıl kullanılır?

Duphalac şurubu bilinçsizce tavsiye üzerine kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. İlacı hekim yazmışsabelirtilen ölçüde kullanmanız gerekiyor. Şurubu seyrelterek ya da seyreltmeden kullanabilirsiniz. Hemen yutulmalı ve ağızda bekletilmemelidir.

Doktorunuz, alacağınız dozu ilaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

Tedavi sırasında, günlük olarak yeterli miktarda (1,5 - 2 litre, 6-8 su bardağı) sıvı içilmesi önerilir.

Ürünü kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra, doktorunuz tedaviye cevabınıza göre dozunuzu ayarlayabilir. Tedavinin etkisinin görülmesi için birkaç gün (2-3 gün) geçmesi gerekebilir.

Duphalac buzdolabında mı saklanır?

Şurup kullanımı sırasında merak edilenlerin başında “İlaç nasıl saklanacak?” sorusu geliyor. Peki, Duphalac’ı buzdolabına koymak gerekiyor. Duphalac’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.