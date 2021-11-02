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Dünya Dünyayı tedirgin eden gelişme! İki ülke karşı karşıya geldi: Füzeler ateşlendi
Dünya

Dünyayı tedirgin eden gelişme! İki ülke karşı karşıya geldi: Füzeler ateşlendi

Rusya, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Karadeniz'de bulunduğu sırada bölgede askeri tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:58:00 -
Dünyayı tedirgin eden gelişme! İki ülke karşı karşıya geldi: Füzeler ateşlendi

Rus Donanması'na bağlı birlikler, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Karadeniz'deki mevcudiyeti sırasında 'düşman hedeflerini yok etme' tatbikatı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, bölgeye gelen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izleneceğini belirtmiş ve NATO'nun Rusya sınırındaki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Interfax haber ajansı, Karadeniz filosuna bağlı gemilerin, 'düşman hedeflerini yok etme' tatbikatı yaptığı ve Novorossiysk ile ilhak edilen Kırım'daki üslerde konuşlu hava savunma sistemlerinin de alarma geçirildiğini aktardı.

Tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, "Uçaksavar füze silah sistemleri ve toplarla havadaki sahte düşman hedefleri imha edildi." ifadesine yer verildi.

Rusya daha önce Batılı ülkeleri Karadeniz'e savaş gemileri göndermemeleri ve 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım kıyılarına yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Rusya, Kırım'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görse de bölge uluslararası toplum tarafından Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

ABD Donanması'ndan dün (1 Kasım) yapılan açıklamada, USS Mount Whitney'in İstanbul'a ulaştığı ve kısa zamanda Karadeniz'deki diğer gemilerle buluşacağı bildirilmişti.

Ayrıca Amerikan savaş gemilerinin varlığının Karadeniz'de NATO ile ABD güçleri arasındaki iş birliğini güçlendireceği ifade edilmişti.

Kaynak: Euronews

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