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Dünya Dünyayı tedirgin eden çanta! Trump, 23.59'a kadar nükleer saldırı emri verebilir
Dünya

Dünyayı tedirgin eden çanta! Trump, 23.59'a kadar nükleer saldırı emri verebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanların yanında taşıdıkları nükleer kodları içeren çanta el değiştiriyor. Donald Trump'ın devir teslim törenine katılmayacak olması ve nükleer saldırı emri verilmesinin önünü açan çantadaki yetkilerinin 23.59'a kadar kendisinde bulunması tedirginliğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:40:00 - 2021-01-20 12:41:43
Dünyayı tedirgin eden çanta! Trump, 23.59'a kadar nükleer saldırı emri verebilir

ABD'de başkanlık değişimleri sırasında, başkanların her an yanlarında taşıdıkları "nükleer kodlar" da el değiştiriyor. "Nükleer futbol topu (nuclear football)" olarak anılan ve bir askeri yetkili tarafından her an başkanın yanında taşınan çanta, görevini bırakan başkandan yeni başkana geçiyor. Yeni başkanın yemin töreninde, çanta iki ismin askeri personeli arasında el değiştiriyor.

Ancak Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine katılmak yerine Florida'da kendisine veda partisi düzenleyecek olması, bu devir teslimi karmaşık hale getirdi.

CNN: İki ayrı çanta olacak...

CNN International'a konuşan konunun uzmanları, Trump'ın yanında, görevi resmen bırakmış olacağı 23:59:59 saatine dek içindeki kodların aktif olduğu bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Bununla birlikte, Biden'a bu saatte teslim edilecek ikinci bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Biden yemin eder etmez kendisi için hazırlanan çantayı teslim alacak, Trump'ın yanındaki çantadaki yazılımın içerdiği kodlar ise anında geçersiz hale gelecek. Trump'a çantayı taşımak için eşlik eden askeri yetkili de Washington'a dönecek.

Nükleer kodların bulunduğu çantada ne var?

"Nükleer futbol topu" adı verilen çanta, başkanlara her an eşlik eden bir askeri personel tarafından taşınıyor. İçinde, bir başkanın nükleer saldırı emri vermesinin önünü açan ekipmanlar, yetki belgeleri ve emri veren kişinin başkan olduğunu kesinleştirmeyi amaçlayan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında olan ve "bisküvi" olarak adlandırılan bir dijital yazılım bulunuyor.

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