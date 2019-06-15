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Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16 Haziran'da saldıracak

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilim, Umman Körfezi'ndeki iki tankere düzenlenen saldırı nedeniyle daha da alevlendi. ABD basını 16 Haziran Pazar günü, İran'a bir saldırı düzenlenebileceğini iddia etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:22
Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16 Haziran'da saldıracak

ABD ile İran arasında Umman Körfezi'nde yaşanan tanker gerilimiyle bir kez daha yükselen tansiyonun ardından ABD'den gelen işaretler oldukça tehlikeli.

ABD ile İran bir kez daha karşı karşıya. Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlarken, Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.

Trump İran'ı suçladı

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump da, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, söz konusu saldırılar için "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullandı.

FOX izinleri iptal etti, donanma alarmda

Gerilim sürerken ulaşan bilgiler ise savaş çanlarının çalmaya başladığı yönünde. ABD'de FOX kanalı bir iç genelge yayınlayıp pazar günü İran'a saldırı başlatılabileceğini belirterek, bu nedenle çalışanların izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İddiaları destekleyen bir diğer gelişme ise Florida Tampa'da yaşandı. Amerikan'ın en büyük donanma merkezi olan bölgede büyük hareketlilik gözlenirken, askerlerin izinlerinin de iptal edildiği öğrenildi. 

(Superhaber)

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:22
  1. Ordu
  2. ABD
  3. iRAN

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