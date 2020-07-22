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Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı satın alınmış!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus'un Çin tarafından satın alındığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:15:00 -
Dünyayı sallayan iddia: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı satın alınmış!

Dünya çapında ekonominin yeniden canlanması gibi konuları konuşmak üzere İngiltere’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam Londra’daki konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) suçladı.

Pompeo örgütün başındaki Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un “Çin tarafından satın alındığını, İngilizlerin de bu yüzden öldüğünü” söyledi.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan DSÖ, “Bu tür saldırıları ve temelsiz suçlamaları reddediyoruz. Ülkeleri, hâlâ can almaya devam eden salgınla mücadele etmeye odaklanmaya davet ediyoruz” dedi.

DSÖ'nün bu iddiaları daha fazla dolaşıma sokmamak için bunlara detaylı bir yanıt vermek istemediği bildirildi.

DSÖ çalışanları, kendilerini ABD-Çin gerilimin ortasında bulduklarını ve suçlamaların arkasında da bu gerilimin olduğunu aktarıyor.

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