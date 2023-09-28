Dünyayı peşine takan akıllı telefon: Redmi Note 13R Pro modelinin özellikleri sonunda sızdırıldı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, geçen hafta Çin'de Note 13 serisini tanıttı. Bu seri, standart, pro ve pro plus sürümlerini içeriyor. Note 13 ailesinin, Note 13R, Note 13R Pro ve Note 13 Turbo gibi daha fazla modeli olacağı konuşuluyor. Şimdi, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde beliren bir Redmi telefonla ilgili söylentiler kuvvetleniyor.

3C sertifikasyon platformunda görünen bu Redmi telefonun model numarası 2311FRAFDC. Bu telefonun Redmi Note 13R Pro olabileceği düşünülüyor. Söz konusu sertifikasyondan anlaşılanlara göre bu telefon 33W maksimum şarj hızını destekleyecek. Bu bilgi dışında, yaklaşan akıllı telefon hakkında fazladan bir bilgi bulunmuyor.

Redmi Note 13R Pro modelinin özellikleri sızdırıldı

Dün yapılan bir açıklamada, model numaraları 2312DRAF3G ve 2312DRAF3I olan iki POCO markalı cihazın global piyasalara ve Hindistan'a yönlendirildiği bildirildi. Bu model numaralarını göz önünde bulundurarak, 3C sertifikasyonunda listelenen cihazın, Redmi Note 13R Pro'nun sadece Çin pazarına yönelik bir model olabileceği düşünülüyor. Bu telefonun global piyasada POCO X6 5G adıyla lanse edilmesi bekleniyor.

Bir duyumcunun verdiği bilgilere göre, Redmi Note 13R Pro, 64MP ana kameraya sahip olacak. Bu telefonun, standart Redmi Note 13'ün bazı anahtar özelliklerini taşıyacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bu cihazın Hindistan'da farklı bir isimle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yaklaşan haftalarda Redmi Note 13R Pro hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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