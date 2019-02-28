Dünyayı mobil ağlarla örüyor

Dünyanın önde gelen şirketlerinin birbiriyle kıyasıya yarıştığı GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında Turkcell, fuara damga vuran şirketlerden biri oldu. MWC 2019 süresince açıkladığı ürün, hizmet ve işbirlikleri ile fuarın en yoğun ilgi gören stantlarından biri olan “Turkcell/Lifecell” standı, ziyaretçilerden tam not aldı.

Bir yılda katedilen mesafe

Geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde paylaştığı “dijital ihracat hedefi” doğrultusunda gaza basan Turkcell, gelinen noktada yeni gelişmeleri bu yıl yine aynı fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Toplantıda, bir yılda katedilen mesafeyi paylaşan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, bir yıl önce yine Barselona’da duyurdukları “dijital ihracat” hamlesini anımsattı. “Turkcell olarak Lifecell ile önemli adımlar atıyoruz” diyen Kaan Terzioğlu, “Klasik bir operatörün müşterileriyle bağlantıları normalde 32 dakika. Ama biz günün tamamında yani bin 440 dakika müşterilerimize hizmet vermeyi esas alıyoruz” açıklamasında bulundu. Terzioğlu, “Bugün toplamda 3 farklı kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde, başarısı bugüne kadar 6 ülkede kanıtlanmış olan ‘bin 440’ stratejisini hayata geçirmeye başladı. Bu, Turkcell’in değil Türkiye’nin başarı hikayesidir” dedi.

Güçlü büyeme kaydetti

Turkcell olarak güçlü bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Terzioğlu, önümüzdeki üç yılda daha güçlü büyüyecekleri mesajını verdi. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için veri merkezlerini büyüttüklerini belirten Kaan Terzioğlu, “Biz servis ihracatına önem veriyoruz. Bu alanda dijital emperyalist şirketlerden olmadık, olmayacağız” diye konuştu. Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “En büyük motivasyonumuz her zaman ülkemize duyduğumuz aşk oldu. Ekonomi Bakanlığımızın 2018-2022 Stratejik Planı’na göre, yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payının yüzde 6’ya yükseltilmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Lifecell olarak durmadan çalışıyoruz. 2020’de sizlerle burada yeniden buluştuğumuzda, dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğu haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz.”

Karayipler’e uzanıyor

Yurtdışı faaliyetlere de değinen Terzioğlu, “Lifecellle dijital servislerimizi KKTC’ye taşıdık. Ardından Ukrayna ve Belarus’a yolladık. Şu anda yeni bir ortaklığı hayata geçiriyoruz. İrlandalı Digicel Group’la güç birliği yapıyoruz. Bu grup Karaip ülkelerinde etkin” ifadelerini kullandı.

İhracatta gaza bastı

Turkcell, Lifecell ile daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan “bin 440” stratejisinin 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini, mevcut iş birliklerine ek Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global, Karayipler’de ise Digicel ile iş birliği yaptığını açıkladı. Lifecell’in dijital servisleri Türkiye’de Turkcell, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus’ta BeST, Ukrayna’da Lifecell, Almanya’da Lifecell Europe ve Moldova’da Moldcell’in ardından Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global, Karayipler’de ise Digicel ile kullanılmaya başlanacak.