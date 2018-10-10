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Dünyayı keşif dönemi

Yoğun hayâl gücü ileMinikler için 5-6 yaşlar kişiliklerin oluşma, “ben” duygusunun kökleşme devresidir. O yaşlarda artık “ben” demeye başlar da adeta başka bir şey demez.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:58
Dünyayı keşif dönemi

Hırçınlıklar, küsmeler, bağırış-çağırışlar, kıskanmalar, içe kapanmalar hep o “ben” duygusunun önlenemez yükselişinin eseridir. Kendisi önleyemez bunu. Farkında değildir. Gelgelelim, ana babaların korkulu rüyasıdır ilk ergenlik dönemi.. Minikle çatışmaların en asgari seviyede olabilmesi için hassas olunması gerekir.

3-6 yaş dönemi ne kadar sağlıklı geçirilebilirse yaşamın diğer dönemleri de o denli sağlıklı olur. İnsan hayatının temeli niteliğinde olan bu dönemin başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

● Çocuğun dünyayı ve bu dünya içinde kendini keşfettiği dönemdir.

● Bu dönemde çocuk, herşeyin merkezinde olduğunu ve dolayısıyla isteklerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini düşünür.

● Soyut olanı düşünemez ve bu sebeple kendisine anlatılanların somutlaştırılması gerekir.

● Sahiplenme duygusu oluşmuştur.

● Artık paylaşmayı reddedebilir.

● En iyi öğrenme şekli modelleyerek öğrenmedir. Onun yoğun bir hayal gücü vardır.

Siz nasılsanız minik de öyle olacaktır

Nasıl bir çocuk istiyorsanız öyle bir ebeveyn olmalısınız.

Çocuğunuzun bağırmamasını istiyorsanız bağırmamalı, yalan söylemesini istemiyorsanız, yalan söylememelisiniz. Kitap okuması için onun yanında kitap okumalısınız.

Paylaşmayı öğrenmesi için zorlamayın.

Paylaşması için, siz çocuğunuzla birşeylerinizi paylaşın. Meselâ ona çikolata alıp “hadi paylaşalım..” demek yerine, onun hiç aklında yokken, kendinize çikolata aldığınızı söyleyip, çıkarıp siz onunla paylaşın.

Çocuğun inadını tahrik etmeyin

Çocukla inatlaşmak kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır. İnat anında çocuğun dikkatinin dağıtılması veya kendisine alternatifler sunularak birini seçmesi sağlanmalı.

Enerjisini boşaltmasına yardımcı olun

Bu dönemde çocuk enerjisini rahatlıkla boşaltamaz ve kapalı bir alanda kalıp hareketleri sürekli engellenirse çocuk enerjisini boşaltamaz ve ebeveyne taşkınlık gibi görülen davranışları sergiler. Çocuğunuzu spora yönlendirebilirsiniz. Sevdiği enerjik oyunlarda ona teşvikkâr olabilirsiniz.

3-6 yaşındaki minik ergenliği

Uzmanlar “(3-6) yaş dönemi egosantrik dönemdir” diyor. Bu egosantrik dönem ile ergenlik dönemi bazı bakımlardan birbirlerine benzerler.

Her iki dönemde de hâkim duygu “ben” duygusu ve hâkim ifade “ben” ifadesidir. 3-6 yaş çocuğu henüz “benim evim”, “benim oyuncağım” derken; ergen “benim düşüncem”, “benim fikrim” der. İsteklerinin mutlaka yapılmasını isterler. İnatçılık her iki dönemde de olabilir.

Farklı duyguları yaşama hâli, yani duyguda karmaşa her iki dönemde de görülebilir.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:58
  1. çocuk
  2. 3-6 yaş dönemi
  3. çocuk gelişimi

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