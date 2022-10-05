Dünyayı kandırıyorlar

Muhammet Kutlu Ankara

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş karşısında ABD’nin zorlamasıyla Rusya’ya ambargo başlatan ve kara kışın yaklaştığı bugünlerde meclislerinde, okullarında, kurum ve kuruluşlarında battaniye ile oturan Avrupa, enerji krizini çözmek için kendi başlattıkları ambargoyu sahtekar Yunanistan’la delmenin yolunu buldu. ABD ve AB’nin çıkarları için kullandığı Yunanistan da, savaşın başında Türkiye’yi ambargoya katılmıyor diye dünyaya şikayet ederken bir yandan da Rusya’dan kaçırdığı petrolü başka ülkelerden almış gibi göstererek Avrupa’ya batmaya başlamıştı.

Yunanistan şimdi de Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG ithalatına başladı. Rusya'nın en yeni LNG tesisi, ilk sevkiyatını Yunanistan'a gönderdi. Hattın Avrupa’nın yeni ısınma yolu olacağı, Yunanistan’ın Rusya’dan devam edecek LNG sevkiyatını üstü örtülü şekilde Avrupa’ya gönderirken bir yandan dünyayı ambargo yalanıyla kandıracakları ortaya çıktı.

Yunan’la tokalaşan parmaklarını saysın

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Yunanistan, Rus petrol ve kömürünün ardından LNG sahtekarlığı başlattı. AB ülkeleri enerji kriziyle baş etmenin formüllerini geliştirirken Yunanistan 57 adet LNG tankeri siparişi verdi. Bugün dünya üzerindeki yaklaşık 700 LNG tankerinin 140’ı Yunanlı armatörlere aittir. Yıllardır söylerim: Yunanistan ile tokalaşan parmaklarını saysın” dedi.

TÜRKDEGS Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Selen Akan, günümüzün bir sömürge ülkesine dönüşen yunanistan’ın yaptırımları delerek LNG ticaretine başlamasının ardındaki motivasyonun Avrupa’nın ihtiyaçları olduğunu söyledi. Akan “Yunanistan’ın bu hamlesi Avrupa’nın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bir ısınma yolu işbirliğidir” dedi.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Yunanistan, Kıbrıs ve Denizcilik Direktörü Şafak Yıldırım ise şunları söyledi: “TÜRK DEGS olarak Yunanistan’ın hukuksuz, ilkesiz ve saldırgan faaliyetlerini gözetleme ve raporlama çalışmalarımız esnasında Yunanistan’ın enerji kaçakçılığını verilerle ortaya koymuş, hatta Yunanistan’ın girişimlerinin AB’ye sadece petrol ve kömür konusunda değil LNG konusunda da ihanet edeceğini yayınlarımızda vurgulamıştık Şimdi hem AB’nin hem de Batı bloku Yunanistan’ın özellikle savunma ve gıda konularında da ihanetine hazırlanmaları gerekiyor! Yunanistan tarih boyunca her zaman bir konuda en güçlü kimse ona yanaşarak hayatta kalmıştır. Bu nedenledir ki enerji ve hammadde gücü Rusya ile işbirliğini AB ve Batı’nın politikalarına ihanet etme pahasına kullanmaktadır! Batılı ülkelerin kara kışı, Yunanistan’ın kaçakçılık ve haksız rekabetle kasasını doldurma fırsatına dönüşmüş durumda.”