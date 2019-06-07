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Dünyayı hareketlendiren açıklama! ‘Çin etkilenirse tüm dünya etkilenir’

Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına değinerek, son 10 yıllık küresel ekonomik büyümede Çin’in yüzde 36’lık paya sahip olduğunu belirtti.

07 Haziran 2019 Cuma 08:24
Dünyayı hareketlendiren açıklama! ‘Çin etkilenirse tüm dünya etkilenir’

Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, son 10 yıllık küresel ekonomik büyümede Çin’in yüzde 36’lık paya sahip olduğunu belirterek, 'ABD ile yaşadığı ticaret savaşı nedeniyle Çin ekonomisinde yaşanabilecek bir yavaşlama tüm dünyayı etkiler.' dedi.

Gref, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının küresel ekonomi için oluşturduğu riskleri değerlendirdi.

‘Yavaşlama olumsuz etkiler’

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sonuçlarını hesaplamaya çalıştıklarını aktaran Gref, "Son 10 yılı ele alırsak, küresel ekonomik büyümede yüzde 36'lık pay tek bir ülkeye, Çin'e ait" diye konuştu.

Hindistan ekonomisinin de küresel ekonomi içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Gref, "Çin'e Hindistan'ı da eklersek iki ülke küresel ekonomik büyümenin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu ülkelerdeki yavaşlama, istisnasız herkes tarafından hissedilir" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticari müzakereler geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD son olarak yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe ilave gümrük vergisi uygulamaya başlarken, ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik de ilave vergi uygulamasına yönelik çalışmaların başlatılması talimatını vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşının” küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, "Ancak bu bizim savaşımız değil. Rusya, Pekin ve Washington ile bağımsız ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:24
  1. Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref
  2. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu
  3. ABD
  4. Çin
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  7. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  8. ticaret savaşı

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