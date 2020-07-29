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Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çin ülkeye gizemli kargolar gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişiye Çin'den kargo geldi. Kargoların sipariş edilmeden ülkeye gönderilmesi sonrası ABD Tarım Bakanlığı acil koduyla harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:19:00 - 2020-07-29 11:25:03
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çin ülkeye gizemli kargolar gönderdi

ABD'de yüzlerce kişiye Çin'de sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderildiği tespit edildi. ABD Tarım Bakanlığı olay üzerine harekete geçti

ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı.

Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.

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