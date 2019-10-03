Dünyayı ayağa kaldıran denemeyi yaptılar! Dev roket fırlatıldı, deprem oldu

Denizaltıdan atıldı, bütün yeryüzünü sarstı. 910 kilometre irtifaya ulaşıp 450 kilometre mesafe kat eden roket atıldıktan 40 dakika sonra ise büyük bir deprem yaşandı. İşte dünyayı korkutan gelişmenin detayları...

Kuzey Kore, artık dünyanın her yerinde füze ateşleyebilir. Pyongyang yönetimi, resmi haber ajansından son füze testinin fotoğraflarını paylaştı.

BBC, Japon Denizi'ne düşen füzenin gökyüzünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan iki kat fazla yükseğe çıktığını bildiriyor. Son iki yılda ilk kez bir Kuzey Kore füzesi Japonya'ya bu kadar yakın bir noktaya düşmüş oldu.

En son 2016'da denendi

Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlayabileceğini açıkladıktan bir gün sonra Wonsan limanı yakınlarından söz konusu füzeyi fırlattı.

Yerel saatle sabah 07.00'de yüksek açıyla ateşlenen Pukguksong-3'ün denizden fırladığı an, oldukça ürkütücü. Söz konusu Pukguksong tipi füzeler, en son 2016'da denenmişti.

Kuzey Kore analisti Ankit Panda, "Eğer Pukguksong-3 normal bir açıyla fırlatılsaydı, Japonya'nın dört ana adasına ve Japon Denizi'nin ortasından Güney Kore'nin tamamına ulaşabilecekti. Bu test, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleyişini dondurmak için neden büyük çaba göstermesi gerektiğinin de altını çiziyor" diyor.

Füze denemesinden saatler sonra başkent Pyongyang'ın yaklaşık 40 kilometre yakınlarında bir deprem oldu.

Güney Kore medyası, Pyongyang'ın güneyinde gerçekleşen 2.3 büyüklüğündeki sarsıntının bir nükleer hareketlilikten kaynaklanmadığını duyurdu.