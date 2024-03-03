Dünyayı ayağa kaldıran alçak saldırıda bilanço arttı!
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için bekleyen sivillere saldırısında bilanço arttı.
İsrail 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi’nde her geçen gün alçaklığın dozunu arttırıyor.
Gazze Şeridi'nde gıda yardımı sırasında bekleyen sivillere yönelik saldırı bunlardan birisi oldu.
Can kaybı daha da artabilir
Dünyayı ayağa kaldıran acımasız saldırıda şehit olanların sayısı 118'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda yaralı sayısının 760 olduğunu belirtirken, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.