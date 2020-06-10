Dünyaya Türkiye mührü! Üzerine senaryo yazılan değil, bizzat senaryoyu yazan ülke olduk

Bir yandan ABD, İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 125 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, diğer yandan Libya ve Suriye’de istediğini elde ederek uluslararası arenada söz sahibi oldu.

Dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen ülkeler, koronavirüs salgınını kontrol altına almaya çalışırken, Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir dış politika yürütüyor. Doğu Akdeniz’den, Sudan’a Libya’dan Katar’a, Suriye’den Adriyatik’e kadar olan bölgede aktif bir rol oynayan Türkiye, hem uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını savunuyor hem de mazlum milletlelere umut oluyor. Üzerinde oyun kurulan ve sürekli savunma pozisyonunda kalan Türkiye, bugün emperyal planları akamete uğratan ve taarruz yapan bir ülke olarak dünyaya çeki düzen veriyor. Libya’da, savaş baronu Hafter’i bypass ederek bölgenin patronu olan Türkiye, stratejik müttefiki Katar’daki meşru iktidara yapılan darbe girişimlerini boşa çıkardı. Sudan’a bağlı Sevakin adasındaki hak sahipliğini sürdüren ülkemiz Suriye’de ise istediğini almasını hep bildi. Pandemi sürecinde bir maske için savaşın eşiğine gelen ülkelere rağmen Türkiye; ABD, İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 125 ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulundu. Gurur verici tabloyu değerlendiren dış politika uzmanları ve stratejistler Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye pandemi sürecinde ve öncesinde kendini asla kapatmadı. Çok aktif bir dış politika yürüttü. Senaryo yazılan bir ülke değil senaryo yazan bir ülke haline geldi. Yürütülen aktif politika dünyada bir Türkiye rüzgarının esmesini sağladı” dedi.

Stratejist yazar Murat Akan ise, “Türkiye pandemi sürecinin yükselen gücü oldu. Hem salgını kontrol atına aldı hem de uluslararası siyasette baş rol oldu. Öte yandan; kendisinden yardım isteyenlere el uzatarak büyük devlet olma misyonunu sürdürdü. Bunlar tesadüf eseri değil 18 yıllık ince bir işçiliğin neticesinde oldu” ifadelerini kullandı.