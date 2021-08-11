Dünyaya 'Türkiye' mesajı! “Türkiye’nin ne söylediği çok önemlidir, çünkü biz Osmanlı torunuyuz”

YENİ AKİT / ANKARA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Tatar, açıklamasında Türkiye ile hep istişare içinde olduğunu ifade etti.

“Hep Türkiye ile istişare içerisindeyim”

Tatar, açıklamasında, “Artık siyaset değişti. Benim cumhurbaşkanı seçilmemle iki devletlilik, egemen eşitlik gündemdedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu siyaseti benimsediğini teyit etti. Benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin ne söylediği çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, hem garantörümüz hem anavatanımızdır, hem de bölgenin en güçlü ülkesidir. Dolayısıyla bu ortak davanın yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden kopuk bir pozisyon almamız mümkün değildir. Bu ne vefaya sığar, ne de menfaatimize olur. Bu nedenle ben hep Türkiye ile istişare içerisindeyim, uyum içerisinde çalışmaktayım. 85 milyonluk Türkiye’nin elbette söz hakkı vardır. Çünkü biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Buraya 1571’de geldik, 450 senedir buradayız. Türkiye ile müşterek davamızda Türkiye’nin etkin ve her aşamada bize verdiği desteklerle bugünleri gördük ve bugün bu Devlet ayaktadır. Dolayısıyla 85 milyonun da görüşü önemlidir. Ben Türkiye ile birlikte bu siyasetin bu noktaya gelmesini ve tarihi adımlar atılmasını bir başarı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.