  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Dünyaya sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız
Gündem

Dünyaya sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyaya sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız

Kahramanmaraş'ta dağa işlenen al yıldızlı bayrağın Göktürk-1 uydusu ile çekilmiş görüntüsü Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu.

MSB paylaşımı şu şekilde: Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik.

Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi: Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23