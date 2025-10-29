Dünyaya sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız
Kahramanmaraş'ta dağa işlenen al yıldızlı bayrağın Göktürk-1 uydusu ile çekilmiş görüntüsü Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu.
MSB paylaşımı şu şekilde: Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik.
Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi: Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.