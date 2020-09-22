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Gündem Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı
Gündem

Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:57:00 -
Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye ve Yunanistan'ın görüşmeleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştığını duyurdu.

Konuyla ilişkin haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığından gelen "Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" şeklindeki açıklamaya da yer verildi.

Bilindiği üzere başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin gazına gelen Atina yönetimi ile Akdeniz'in doğusunda faaliyetlerine devam eden Ankara arasında son dönemlerde yaşanan gerilim tırmanmıştı.

 

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