Dünyaya cesaret verdik

Küresel eşkıya ABD’nin Türkiye üzerinden başlattığı oyuna karşı dünyanın büyük oyuncuları tek tek birleşip dev bir karşı cephe oluşturma adımını attı. Çin, İran, Almanya, Rusya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke, ABD’yi yalnızlaştıracak adımları peş peşe sıraladı. Türkiye’yi ekonomik darbe girişimiyle diz çöktürmeye çalışan ABD’ye karşı misilleme adımlarının atılması; Washington’un hukuk dışı ambargolarının hedefindeki ülkelerde adeta domino etkisi oluşturdu. ABD’nin ülkemize yönelik operasyonlarını artırdığı kritik süreçte, ekonomi yönetiminin devreye soktuğu aksiyon planı gücünü kısa sürede gösterdi. Alınan tedbirlere vatandaşın sağduyusu da eklenince dolar çözülmeye başladı.

MİSİLLEME, DÜNYANIN GÖZÜNÜ AÇTI

Gazetemize konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, ABD’nin yaptırımlarına karşı misliyle cevap verildiğini belirterek, “Türkiye’nin ABD’nin yaptırımlarına karşı cesur bir duruş sergilemesi; diğer ülkelere örnek olmuştur. Türkiye her zaman dünyada söz sahibi olmuştur. Misillemeleri, dünya ülkelerine domino etkisi oluşturmuştur. Iphone ile başlayan boykot kararı, diğer ABD menşeli malları da etkileyecektir. Bu zamana kadar sessiz kalmamız yüzünden ABD tüm yaptırımlarından sonuç almıştır” dedi.

BASKICI POLİTİKAYI ERDOĞAN YIKTI

Sofuoğlu, şöyle devam etti: “Batılı ülkeler, bu zamana kadar Doğu ülkelerine başta biz olmak üzere tehdit yoluyla iş yaptırıyordu. Başkan Erdoğan’ın ‘elinizden geleni arkanıza koymayın’ çıkışı ile bu politikalar çökmüştür. Tıpkı Kudüs kararında olduğu gibi ABD’nin yenilmez imajı bir kez daha çizilmiştir. Kendince kurduğu korku imparatorluğu ile dünyaya sopa sallayan ABD, Türkiye karşısında tökezledi. Ticaret savaşının hedefinde yer alan ülkeler; ‘Bugün doları Türkiye’ye silah olarak yönelten Amerika, yarın bize de yöneltebilir’ diye düşünmeye başladılar. Türkiye’nin dirençli tavrıyla doların egemenliği sarsılmıştır.”

ABD’Yİ KİBRİ BİTİRECEK

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, ABD’nin vurdumduymaz tavırlarının bedelinin ağır olacağına işaret ederek, “Kibir, sadece şahısları değil devletleri de bitirir. Amerika, kibrini ağır ödeyeceği bir sürece doğru ilerliyor. Askeri gücüne güvenerek, bütün dünyaya tehditler savuran ABD, özellikle Başkan Erdoğan’ın dik duruşundan rahatsızdır. 15 Temmuz’un arkasında Amerika vardı, yaşadığımız kur baskılarının ardında da Amerika bulunuyor” diye konuştu.

DİRENİŞ TÜRKİYE İLE SINIRLI KALMAZ!

Türkiye’nin müttefikliğe daima saygı duyduğuna belirten Metiner, şunları kaydetti: “Bütün dünya Amerika’ya boyun eğse bile Türkiye asla diz çökmeyecektir. Türkiye, henüz bütün kartlarını açmamıştır. Trump çok yanlış bir hesap yapmıştır ve bedeli de ağırdır. Türkiye’nin dostluğu ABD’ye sürekli kazandırırdı ancak bizi düşman olarak seçenler daima kaybederler. Türkiye’ye bu şekilde tehdit savuranlar kazanamayacaktır. Ülkemizden başlayan direnişin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağını da gayet iyi bilirler.”

KÖTÜ GÜN DOSTU KATAR

Küresel küreyi Arabistan, işbirlikçisi BAE ve darbeci Sisi ile çeviren ABD’nin kukla Başkanı Donald Trump’ın ve çetesinin geçtiğimiz yıl yok etmek istediği Katar’a dünyada sadece Türkiye sahip çıkmıştı.

İşte dün Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zor günler geçiren Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını belirterek bu iyiliğin altında kalmayacağını tüm dünya aleme gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3.5 saat sürdü. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi törenle karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi.

ACİL YATIRIM EMRİ VERDİ

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Al Sani’nin çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Al Sani, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi’nin de hazır bulunduğu görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

MERKEL DE ‘YANINIZDAYIZ’ MESAJI VERDİ

Başkan Erdoğan, ABD’nin haydutluğuna ilk tepki veren liderlerden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan ve Merkel’in eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi. Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı. Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.