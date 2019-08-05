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Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

Bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, Doğu Asya bölgesini 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti.

Türkiye'de 69 milyon kişi internet kullanıyor

Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.

Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

En hızlı internet Singapur'da 

Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.

Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti.

e-ticaret satışları artıyor

WhatsApp, 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti.

Facebook ise 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu.

Elon Musk, bütün dünyayı "online" yapmayı hedefliyor

Bu arada, neredeyse dünyanın diğer yarısının halen internete erişememesi, büyük girişimcilerin de iştahını kabartıyor.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesi Starlik ile bütün dünyayı uydu ile internete bağlamak istiyor. Proje kapsamında geçen aylarda 60 uydu uzaya yollanırken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Gelişme için 2030 Ajandası" raporuna göre de 2030 yılına kadar her yetişkinin dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişmesi hedefi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
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