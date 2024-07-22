Dünyanın yaşadığı son dijital kriz ders olsun! Türkiye bir an önce o kritik adımı atmalı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, siber saldırıların dünya için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Ülkemizin dijital vatanını savunmak için bir "Siber Savunma Bakanlığı" kurulması gerektiğini belirten Aytuğ, son dijital krizlerin bu ihtiyacı ortaya koyduğunu ifade etti. Aytuğ, siber güvenlikte daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşadığı son dijital kriz gösterdi ki, dünyanın en görünmez, en sinsi ama en tehlikeli silahı siber saldırı... Öyleyse ülke savunmamızı yeniden düzenlerken bir "Siber Demir Kubbe"yi asla ihmal etmemeliyiz. Çünkü belli oldu ki yakın zamanda bizi de hedefe koyacaklar. Hatta bugün bile dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkelerden biriyiz. Nasıl denizlerde mavi vatanı savunuyorsak, "mavi ekrana düşmemek için" dijital vatanı da aynı kararlılıkla savunmalıyız.

İşte bunun için bir önerim var: Ülkemizin "dijital istiklalini" tehlikeye düşürecek her girişimi anında engellemek adına Siber Savunma Bakanlığı kurulması şart."



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