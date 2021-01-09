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Gündem Dünyanın umudu olan Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı
Gündem

Dünyanın umudu olan Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech ortaklarından Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da Barışspor'da futbol oynadığı fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:09:00 -
Dünyanın umudu olan Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı

ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. 

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.

Barışspor'da futbol oynadı

Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılına ait üniversite yıllarında Köln kentindeki amatör takım olan Barışspor'da futbol oynadığı ortaya çıktı.

Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

Time Dergisi Türk bilim insanlarını kapağa taşıdı

Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli Time Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi Aşı Devrimi başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

 

 

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