Dünyanın üç büyük platin pazarı hareketlendi

Platinum Guild International (PGI), en son Platinum Jewellery Business Review başlıklı raporunda, pandeminin devam eden etkilerine ve artan enflasyona rağmen Hindistan, Japonya ve ABD’deki platin mücevher satışlarında 2022'nin ikinci çeyreğinde iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. PGI satışlardaki artışın kısmen, pandemi sonrası satışları destekleyen yeni pazarlama programıyla tetiklendiğini söyledi.

ABD'de, PGI'nin perakende ortakları, 2022'ye başarılı bir başlangıç yaptıktan sonra, artan enflasyonun ve Rusya-Ukrayna çatışmasının yol açtığı küresel tedarik zinciri sorunlarının üstesinden gelerek çift haneli satış bildirdi.

Hindistan'ın mücevher ve mücevher endüstrisi, Gudi Padwa ve Akshaya Tritiya festivallerini ve yaz düğün sezonunun başlangıcını 2022'nin ikinci çeyreğinde güçlü bir ivme kazandı. PGI'nin stratejik ortakları, bir yıl öncesine göre 2-3 kat artış ve 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 110 büyüme açıkladı.

Japon tüketiciler, COVID-19 kısıtlamalarının sona ermesinin Altın Hafta ulusal tatiline denk gelmesi nedeniyle ikinci çeyrekte mücevher satın almak için mağazalara dönüş yaptı. Japon platin mücevher satışlarının yıllık bazda yüzde 9,8 arttığı belirtildi.

Çin pazarında satış performansı düştü

Çin'de ise büyük şehirleri mart ayının sonundan bu yana kısıtlamalarla karşı karşıya. Mücevher piyasası Mayıs ayına göre kademeli bir toparlanma yaşasa da ikinci çeyrekte satışlar hala baskı altındaydı. PGI'nın perakende iş ortakları, satışlarda yıllık bazda düşüş bildirdi.

Platin fiyatı 2 yılın en düşük seviyesinden toparlandı

Küresel ekonomiyi çevreleyen negatif hava ve Fed’in faiz artırmasının yarattığı güçlü dolar akımı platin fiyatlarını iki yılın en düşük seviyelerine getirdi. Fiyatlar ağustos ortasından bu yana 140 dolar civarında azalarak 821 dolar/ons ile 2 yılın en düşük seviyesine indi. Sonrasında ABD tahvil faizindeki artışın hız kesmesinin verdiği destekle fiyatlar 870 dolar bandına doğru toparlandı.

Bu arada Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), yılın ilk yarısında Çin'e beklenenden daha güçlü platin sevkiyatlarının, madenlerden ve geri dönüşümden gelen arzın azalması nedeniyle başka yerlerde açığa yol açtığını açıkladı.

WPIC'in araştırma başkanı Trevor Raymond, Çin'in yılın ilk altı ayında 1,44 milyon ons platin ithal ettiğini, ancak bunun 645.000 onsunun kısmen ülkedeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle nasıl kullanıldığına dair takip edilemediğini söyledi. Maden arzının ikinci çeyrekte yüzde 4 düşmesiyle toplam arzın bu yıl yüzde 8 düşeceği tahmin ediliyor. Yayınlanan veriler, ikinci çeyrekte 349.000 onsluk bir platin fazlası ve 974.000 onsluk beklenen tam yıl fazlası olduğunu kaydetti.