Dünyanın merakla beklediği karar resmen çıktı! Aliyev imzaladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik uygulanmasına yönelik alınan kararı imzaladı.
Ermenistan’ın dün sabah saatlerinde Azerbaycan cephe hattını hedef almasının ardından başlayan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı resmen imzaladı.
Aliyev tarafından imzalanan karara göre, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirlerin uygulanması sağlanacak.
Alınan kararlarla ilgili bütün konuların çözümü Bakanlar Kurulu tarafından yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmanın bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Yapılan açıklamada, 550 Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Azerbaycan, bölgede işgal altındaki bazı köyleri yeniden ele geçirdi.
Dünya
Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz'dan Azerbaycan ve Ermenistan yorumu: Rusya bunu yapacak