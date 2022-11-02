Dünyanın merak ettiği o soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?'

AK Parti Grup Toplantısında verdiği müjdeyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askıya aldığı tahıl anlaşmasının Türkiye'nin çabalarıyla aşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya tarafından askıya alınan Tahıl Anlaşması'yla ilgili müjdeli haberi verdi. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın bugün 12.00'dan itibaren eskisi gibi devam edeceğini anlattı. Erdoğan, haberi bizzat Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Bakan Akar'a aktardığını dile getirdi.

"Putin'in sevkiyatla ilgili özel bir ricası oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sevkiyatla ilgili özel bir ricası olduğunu da dile getirdi. Buna göre tahıl gemileri öncelikli olarak fakir Afrika ülkelerinin yolunu tutacak. İlk etapta Cibuti ve Sudan gibi ülkelere sevkiyat yapılması planlanıyor.

"Putin'i nasıl ikna ettiniz?"

Grup toplantısı sonrasında yaşananlar da kısa sürede kamuoyuna yansıdı. Gazetecilerin toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tahıl anlaşmasının devamı için Putin'i nasıl ikna ettiniz?" diye sorduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da soruya "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" diye karşılık verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.