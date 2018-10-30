Dünyanın konuştuğu kilit isim İstanbul'daydı... Ortaya çıktı

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Riyad’dan özel bir jetle önceki gece saatlerinde İstanbulAtatürk Havalimanına indi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak için Türkiye’ye gelen Başsavcı Muceb’i havalimanında İstanbul Başsavcı vekillerinden Zafer Koç karşıladı.

Tüm delilleri istedi

Sıkı güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele giden Suudi Başsavcı geceyi burada geçirdi. Suud Muceb soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere dün saat 11.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Protokol kapısından giren Suudi heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti. Görüşmede, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi.

‘İnfaz timini bize verin’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye’de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb’in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Başsavcı Muceb Türk heyetine, Suudi Arabistan’da sağlıklı bir yargılama sürecinin yapılacağının sözünü verdi. Muceb, isterlerse Türk heyetinin de Suudi Arabistan’a gelerek yargılama sürecine katılabilecegini belirtti.

Personel ifadeleri paylaşıldı

İrfan Fidan başkanlığındaki heyet, belgeleri vermeye sıcak bakmadı. Suudi Başsavcı’yla sadece soruşturma kapsamında alınan konsolosluk personelinin ifadeleri paylaşıldı. Olay yeri incelemenin bulguları verilmedi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Muceb ve beraberindeki heyet, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na geçti.

Kilit isim o

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul’a gelen 18 kişilik infaz timinin cinayeti işledikten sonra Suudi Arabistan’a dönmesinin ardından gözaltı kararını çıkararak tutuklanmalarını sağlayan başsavcı olarak biliniyor. Ayrıca 18 kişilik infaz timinin sorgusunu da yapan Başsavcı Muceb, soruşturmanın kilit ismi olarak biliniyor.