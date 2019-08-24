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Dünyanın ilk yüzer nükleer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Murmansk’tan Pevek’e doğru yola çıktı

Dünyanın ilk Yüzer Güç Ünitesi (FPU) Akademik Lomonosov, sürekli temiz enerji sağlamak üzere, Murmansk’tan Rusya’nın doğu ucunda bulunan Pevek Chukotka’ya doğru yola çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
Dünyanın ilk yüzer nükleer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Murmansk’tan Pevek’e doğru yola çıktı

Dünyanın ilk Yüzer Güç Ünitesi (FPU) Akademik Lomonosov, sürekli temiz enerji sağlamak üzere, Murmansk’tan Rusya’nın doğu ucunda bulunan Pevek Chukotka’ya doğru yola çıktı.


Türkiye’de kurulan ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, düzenlenen törende, Akademik Lomonosov’un yola çıkış sinyalini verdi. Likhachev, sinyali verirken yaptığı açıklamada, “Bu, şirketimiz ve Chukotka bölgesi için çok önemli bir an. Akademik Lomonosov bugün, bölgedeki halka ve iş çevresine temiz ve güvenilir enerji tedariki sağlayacağı Pevek’e doğru yolculuğuna başladı. Bu, sürdürülebilir ve müreffeh bir Arktik gelecek oluşturmak amacıyla yapılan çok önemli katkıdır” dedi.


Törende, faaliyeti yürüten Rosenergoatom, Akademik Lomonosov’un dünyanın en kuzeyinde bulunan ilk nükleer tesis olması dolayısıyla Rusya Rekorlar Kitabı tarafından ödüllendirildi.


Yüzer nükleer güç tesisi, Pevek’e uzanan 4 bin 700 kilometrelik yolculuğunu tamamladıktan sonra bölgenin güç tedarikinde merkez konumda yer alacak. Orada, yüzer bir nükleer güç santralinin parçası olarak çalışacak ve Bilibino NGS ile Chaunskaya CHPP’nin yitirdiği kapasitenin yerini dolduracak.


Yüzer Nükleer Güç Santrali (FNPP) projesi, şu anda pazarda yer alan küçük nükleer güç reaktörü sınıfının en çok gelecek vaat eden üyesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle sürekli, yeşil enerji kaynağı gereksinimi olan, ulaşımı çok güç bölgeler ve adalar için uygun. Rosatom Yüzer Nükleer Güç Santrali (FNPP) teknolojisi, şimdiye kadar özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’nın ilgisini çekti. Rosatom, şu anda ise ikinci nesil Yüzer Güç Ünitesi (FPU) üzerinde çalışıyor. Örnek olarak Optimize Edilmiş Yüzer Güç Üniteleri (OFPU) seri halinde üretilecek ve ihracata hazır olacak.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
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