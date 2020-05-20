İSTANBUL (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 19 Mayıs’ta düzenlenen dünyanın ilk Online Drone Kupası tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı açıklamasına göre, yarışmaya ön eleme yarışlarında başarılı olan 15 ilden 75 sporcu evlerinden katıldı. "19 Mayıs Türkiye" adı verilen özel sahada gerçekleştirilen yarışma nefes kesen anlara sahne oldu.

Sporcuların hız, dikkat ve el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede kullandığı müsabakada birinciliği Adana’dan Atakan Mercimek, ikinciliği İzmir’den Yasin Can Çelik, İstanbul’dan yarışmaya katılan Alp Erol Evrendilek üçüncülüğü ve Batu Erilkun dördüncülüğü elde etti.





- Youtube'dan canlı yayınlandı





Dereceye giren sporcuların ödülleri ve kupaları adreslerine gönderildi. Özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.



Yarışma ile, tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve T3 Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye’de online ve resmi bir müsabaka olma özelliğine kavuştu.