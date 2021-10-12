  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünyanın ilk lazer silahlı ‘drone’u “Eren”e yoğun ilgi
Teknoloji

Dünyanın ilk lazer silahlı ‘drone’u “Eren”e yoğun ilgi

İsmini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Eren” koyduğu lazer silahlı drone, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali’nde yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:08:00 -
Dünyanın ilk lazer silahlı ‘drone’u “Eren”e yoğun ilgi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve henüz dünyada örneği olmayan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirecek. Savunma Sanayii Başkanlığınca, 2022 yılı Savunma ve Güvenlik Proje Portföyü’ne eklenmesi için teklif olarak sunulan Eren’i yakın gelecekte bomba uzmanlarının kullanması hedefleniyor. Daha da geliştirildikten sonra envantere alınması planlanan lazer silahlı drone “Eren”, test atışlarını başarıyla tamamladı.

EGM Kriminal Daire Başkanlığının festivaldeki standında sergilenen drone’la ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, Eren’i arazide bulunan askeri mühimmatların veya bombaların imha edilmesinde kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Eren’in ilk denemelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti: “Eren, testlerde ilk olarak 500 metreden 90 saniye boyunca, ardından 300 metreden 30 saniye boyunca, en son da 100 metreden 10 saniye boyunca yaptığımız lazer atışıyla 3 milimetrelik karbon çelik tablayı delmeyi başardı. EGM Kriminal Daire Başkanlığı olarak lazer silahını insansız döner kanatlı hava aracına entegre ettirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bu lazerli drone’un dünyada henüz bir örneği yok.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay