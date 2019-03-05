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Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor

Florida’da dünyanın ilk gitar şeklindeki binası Hard Rock Hotel’in tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.

05 Mart 2019 Salı 09:42
Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor

Florida’da dünyanın ilk gitar şeklindeki binası Hard Rock Hotel’in tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2019 yılı tamamlanmadan hizmete açılması beklenen 125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.



Florida’daki yeni Hard Rock Hotel, dünyanın her yerindeki müzik tutkunlarının heyecanını artırmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında, sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otel 638 odaya sahip olacak ve otelin yanı sıra büyük kompleksin içinde 6 bin 500 kişilik bir hard-rock konser salonu da yer alacak. Gitar şeklindeki mimarı tasarım, Hard Rock Cafe International Inc’in gözdesi olacak. Ancak Hard Rock Hotel, şirketin gerçek bir müzik aletine benzeyen bina inşa etme yolundaki ilk girişimi olduğu belirtiliyor. Kulenin merkez çizgisi boyunca yer alan dikey çıtalar gitar teline benzerken, yatay ayırıcılar da gitarın perdelerini andırıyor.



Mimari tasarımındaki gitar şekli ile dünyada bir ilk olacak zorlu proje için mühendislik çözümünde Doka Otomatik Tırmanır Kalıp Sistemi SCP destek verdiği açıklandı. Bu sistemle binanın değişik geometrik yapısı zorluk olmaktan çıkıyor.



Tek bir düğmeye basarak tırmandırılan otomatik kalıp sistemi


Yapılan bilgilendirmede; otelin yapımı aşamasında tercih edilen modüler kalıp sistemi yüksek katlı binalar için her türlü zemin planı hızlı ve esnek bir şekilde oluşturulabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek binaların çekirdeği için kullanılan bu modüler kalıp sistemi ile perde kalıbı ve çalışma platformu az sayıda güçlü hidrolik silindir sayesinde bir defada kaldırılarak bir sonraki döküm katına taşınıyor. SCP otomatik tırmanır kalıp sistemi ile binanın çekirdek kısmı katlardan önde gider ve bu sistem sayesinde döşeme ve perdeler tek seferde dökülebildi. Platform tırmanırken malzeme konteyneri ve beton dağıtıcının da dahil olduğu ağır yükler kaldırabildiği için vinç kapasitesinden tasarruf da elde edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:42
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