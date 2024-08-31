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Teknoloji Dünyanın ilk cam temizleme robotu hizmete girdi
Teknoloji

Dünyanın ilk cam temizleme robotu hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2024-08-31 03:56:00 -
Dünyanın ilk cam temizleme robotu hizmete girdi

Dünyanın ilk cam temizleme robotu, New York'taki bir gökdelende göreve başladı. Ozmo isimli robot, yapay zeka, makine öğrenimi ve gelişmiş sensörlerle cam temizleme işini 3 kat daha hızlı yapıyor.

Dünyanın ilk cam temizleme robotu, New York'taki bir gökdelende göreve başladı. Skyline Robotics tarafından geliştirilen Ozmo isimli robot, yapay zeka, makine öğrenimi ve bilgisayarlı görüşün yanı sıra gelişmiş robotik ve sensörlerle cam temizleme işini otomatize ediyor.

New York'ta bulunan 45 katlı Durst Organization kulesinde hizmet verecek olan Ozmo ile ilk defa bir otomatik pencere temizleme robotu cam temizliğinde görev alacak.

İnsandan üç kat hızlı çalışıyor

Ozmo, esasen bir kulenin çatısından sarkan bir temizleme platformuna monte edilmiş bir çift Kuka robot kolundan oluşuyor ve her bir kolda, bir fırça başlığı ve su püskürtme sistemi yer alıyor. Etkili bir temizlik için kuvvet sensörlerine sahip olan sistem, robotun yerini belirleme ve konumlandırma için LiDAR sensörleri kullanıyor ve yapay zeka algoritmaları sayesinde rüzgarlı havalarda bile istikrarlı olarak çalışabiliyor. Şirket, robotun insanlardan üç kat hızlı çalıştığını, dolayısıyla verimliliği arttırdığını iddia ediyor.

Şu anda Ozmo, binanın çatısındaki bir bilgisayar operatörü tarafından kontrol ediliyor, bu nedenle hala insan işçiler temizlikte görev alıyor, ancak gelecekte sistemin tamamen otonom çalışması planlanıyor. Bu, yalnızca artan cam temizleyici işgücü açığını kapatmaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda insanları tehlikeli bir işten koruyacak.

Skyline Robotics, sistemi birkaç yıldır geliştiriyor ve test ediyor. New York'taki kurulum ile ticari hizmete başlayan Ozmo, yakında Londra'da da hizmet verecek. Ayrıca, Japonya ve Singapur'da da sistemin çalışması için patentlerin alındığı belirtiliyor.

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