Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon sektörünün önemli markalarından CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. Yeni telefon, özel kaplamasıyla dikkat çekti. Peki CAT S42 kullanıcılara neler vadediyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

Biomaster isimli bir şirket tarafından tamamen kaplanan CAT S42, ISO 22196 standartlarına sahip olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Şirketin açıklamalarına göre CAT S42, su geçirmez özelliğiyle birlikte suda rahatlıkla yıkanabiliyor. Ayrıca şirket, yeni telefonun özel kaplamasıyla birlikte yüzeyindeki mikropların miktarını azalttığını ve mikropların yayılmasını engellediğini belirtiyor.

5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük ekranlı CAT S42, gücünü Mediatek Helio A20 işlemciden alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleniyor.

Cihazın ön kısmında 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera; arka kısmında 13 Megapiksel çözünürlük sunan tek bir arka kamera ve LED flaş yer alıyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4200 mAh.

CAT S42 fiyatı

2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen CAT S42'nin satış fiyatı 299 dolar olarak belirlendi. Ancak yeni telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.