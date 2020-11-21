  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı
Teknoloji

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon üreticisi CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-11-21 01:10:00 -
Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon sektörünün önemli markalarından CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. Yeni telefon, özel kaplamasıyla dikkat çekti. Peki CAT S42 kullanıcılara neler vadediyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

Biomaster isimli bir şirket tarafından tamamen kaplanan CAT S42, ISO 22196 standartlarına sahip olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Şirketin açıklamalarına göre CAT S42,  su geçirmez özelliğiyle birlikte suda rahatlıkla yıkanabiliyor. Ayrıca şirket, yeni telefonun özel kaplamasıyla birlikte yüzeyindeki mikropların miktarını azalttığını ve mikropların yayılmasını engellediğini belirtiyor.

5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük ekranlı CAT S42, gücünü Mediatek Helio A20 işlemciden alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleniyor.

Cihazın ön kısmında 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera; arka kısmında 13 Megapiksel çözünürlük sunan tek bir arka kamera ve LED flaş yer alıyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4200 mAh.

CAT S42 fiyatı

2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen CAT S42'nin satış fiyatı 299 dolar olarak belirlendi. Ancak yeni telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok
Dünya

Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşlarının işlediği savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duy..
O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Korona Virüs

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelinde..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay