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Dünya Dünyanın gözü önünde insanlık zulmü! İsrail'den 'elektrik-su' verilmeyecek açıklaması
Dünya

Dünyanın gözü önünde insanlık zulmü! İsrail'den 'elektrik-su' verilmeyecek açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-12 18:01:00 -
Dünyanın gözü önünde insanlık zulmü! İsrail'den 'elektrik-su' verilmeyecek açıklaması

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, adeta dünyaya meydan okuyarak, insanlık suçu işlemeye devam edeceklerini duyurdu.

Bakan Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek" ifadelerini kullandı.

Hem insanlık suçu işliyorlar hem meydan okuyorlar!

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin" sözleriyle meydan okudu.

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