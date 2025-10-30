Dünyanın gözü Busan'da: Trump ve Şi, ticaret savaşını bitirecek zirveye başladı

  • İSTANBUL
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Washington ve Pekin arasındaki ticaret ve teknolojide yaşanan büyük gerilimin gölgesinde Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi. Türkiye saatiyle 5.00'te başlayan kritik buluşmada iki lider, toplantıya dair olumlu beklentilerini dile getirdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ardından, küresel ekonomiyi derinden etkileyen gerilimi çözme umuduyla iki devin liderleri Güney Kore'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Busan kentinde kritik bir toplantıya başladı.

 

LİDERLERDEN TOPLANTIYA DAİR OLUMLU BEKLENTİLER

 

Türkiye saatiyle 5.00'te bir araya gelen iki lider, tokalaşmanın ardından toplantı salonuna geçerek basına kısa açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, zirveden pozitif bir sonuç çıkacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ABD Başkanı Trump, halihazırda birçok noktada ön anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, bu zirvenin yeni anlaşmaların yapılmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise ticaret heyetlerinin mutabakata vardığını doğrularken, iki ülkenin dostane ilişkilere sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

 

KRİTİK KONULAR GÜNDEMDE: TARİFELER VE TEKNOLOJİ

 

Ticaret anlaşmasının imzalanması beklenen görüşmede liderler, Washington ve Pekin arasındaki gerilimin ana konularını masaya yatıracak. Görüşmede ele alınacak stratejik konular şunlar:

  • Gümrük Tarifeleri: Karşılıklı olarak uygulanan tarifelerin geleceği.

  • Nadir Toprak Elementleri: Çin'in kritik element ihracatındaki potansiyel kısıtlamaları.

  • Teknoloji Kısıtlamaları: Özellikle Çinli teknoloji devlerine uygulanan kısıtlamalar.

  • Bölgesel Güvenlik

Görüşmenin ardından iki ülke arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor.

 

