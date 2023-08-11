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Dünya Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan-Putin görüşmesi artık kritik önemde
Dünya

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan-Putin görüşmesi artık kritik önemde

Yeniakit Publisher
2023-08-11 07:40:00 -
Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan-Putin görüşmesi artık kritik önemde

Şiddetlenen Ukrayna Savaşı nedeniyle bölge diken üzerinde. Karadeniz’de gemiler risk altında. Moskova’da yolcu uçakları İHA tehdidinde. Polonya sınırı gergin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki zirve artık kilit önemde

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 534 gündür sürüyor. Birkaç haftadır ise yeni cepheler açılıyor. Karadeniz'de gemiler risk altına girerken, yolcu uçakları da İHA'larla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre savaşın şiddetlenmesinin bazı nedenleri şunlar:

 Avrupa ve ABD'nin silah desteğini artırdığı Ukrayna, kaybettiği toprakları geri almak için karşı harekâta geçmiş durumda. Kış gelmeden sonuç almak istiyorlar.

 Kiev yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak" açıklamasını yapmıştı. O günden beri Rusya topraklarına yönelik saldırılar artmış durumda.

 

DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK

 Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.

TÜRKİYE'DEN KALKAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi

 

ABD BASINI: NATO KARADENİZ'E ODAKLANMALI

SAVAŞIN yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.

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