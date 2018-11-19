THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dünyanın, geleceğe en hazır ekonomileri belli oldu! İşte o liste...

Dünya Ekonomik Forumu'nun (OECD) Küresel Rekabet Anketi'nde, dünyanın geleceğe en hazır ekonomiye sahip olan ülkeleri belirlendi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:00
Dünyanın, geleceğe en hazır ekonomileri belli oldu! İşte o liste...

Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirdiği Küresel Rekabet Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkelerin teknolojik değişime ne kadar hazır olduğu belirlendi. Kenya listeye son sıradan girerken Türkiye ise sıralamada yer alamadı.

Dünya hızla değişirken teknoloji de son 150 yılda en dikkat çekici gelişimini yaşadı. Hatta gelecek yıllarda yapay zeka, sürücüsüz otomobiller ve düşük vasıflı işlerin otomasyonu, küresel ekonomiyi daha da değiştirecek gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Dünya Ekonomik Forumu'nun (OECD) Küresel Rekabet Anketi'nin sonuçlarına göre hangi ülkelerin bu teknolojik değişime hazır olduğu belirlendi.

Katılımcılara 'hükümetin geleceğe yönelimi' ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için, "Dijital iş modellerine uyum sağlamada ülkenizin yasal çerçevesi ne kadar hızlı? Hükümet ne ölçüde iş yapmak için istikrarlı bir politika ortamı sağlıyor? Hükümet ne ölçüde değişime cevap veriyor? Hükümetin ne ölçüde uzun vadeli bir vizyonu var?" soruları soruldu. Ankete katılanlar her kategoriye bir ile yedi arasında puan vererek dijital ekonomik gelecek için en hazır olan ülkeleri belirledi.

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri şu şekilde:

25- Kenya - 4.5

25- Tacikistan -4.5

25- İrlanda - 4.5

25- Birleşik Krallık - 4.5

22- Endonezya - 4.6

22- Malta - 4.6

22- Japonya - 4.6

19- Hindistan - 4.7

19- Azerbaycan - 4.7

19- Danimarka - 4.7

17- Norveç - 4.8

17- İsveç - 4.8

16- Hong Kong - 4.9

13- Yeni Zelanda - 5.0

13 - Hollanda - 5.0

13- Almanya - 5.0

11- Ruanda - 5.1

11- Finlandiya - 5.1

9- İsviçre - 5.2

9- Malezya - 5.2

6- Katar - 5.3

6- Umman - 5.3

6- Bahreyn - 5.3

5- Suudi Arabistan - 5.4

4- Birleşik Arap Emirlikleri - 5.6

2- Amerika Birleşik Devletleri - 5.7

2- Lüksemburg - 5.7

1- Singapur - 6.1

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:00
  1. Dünya Ekonomik Forumu
  2. Küresel Rekabet Anketi
  3. Dünya Ekonomik Forumu'nun (OECD) Küresel Rekabet Anketi
  4. Dünyanın en hazır ekonomileri
  5. geleceğe en hazır ekonomiler
  6. ekonomi anketi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Reis bizi uçurdu diyenlere kapak olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
  1. Düğümü MİT çözecek: Katiller panikledi!
  2. Tercüman istedi
  3. TOKİ Amasya konut başvuruları
  4. ABD'nin 'Stinger'ına rakip yerli..
  5. Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990..
  6. Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı
  7. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
  8. İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
  9. Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok
  10. Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede..
  11. Erdoğan'a hakaret eden iki kişi..
  12. İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını..
  13. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
  14. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
  15. Aykut Kocaman'dan Galatasaray..
  16. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
  17. ‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve..
  18. Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?
  19. Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı.....
  20. Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!
AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

Günün Karikatürü

17 Kasım 2018
Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor