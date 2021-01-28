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Dünya Dünyanın en zengin isimlerinden Slim hastaneye kaldırıldı
Dünya

Dünyanın en zengin isimlerinden Slim hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en zengin isimler arasında yer alan Meksikalı iş adamı Carlos Slim'in koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 01:12:00 -
Dünyanın en zengin isimlerinden Slim hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en zengin isimler arasında yer alan Meksikalı iş adamı Carlos Slim'in Sözcüsü Arturo Elias yaptığı açıklamada, Slim'in Kovid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Elias, Slim'in oğlunun pazartesi günü Kovid-19'a yakalanmasının ardından 80 yaşındaki iş adamının Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan ve halk sağlığı merkezi olan Ulusal Beslenme Enstitüsü'nde tedavi altına alındığını açıkladı. Sözcü Elias, Slim'in takip ve tahlil için hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

İki yıl üst üste dünyanın en zengini seçilmişti

Slim, 2007 yılında dünyanın en zengin insanı olmuş, Amerikan Forbes dergisinin en zenginler listesinde 74 milyar dolarlık servetiyle 2010 ve 2011 yıllarında da birinciliği elde etmişti.

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