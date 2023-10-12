Dünyanın en zengin ikinci devi! Kötü haber: Fazla para ona akıyordu ama tahtını kaybetmek üzere! Belli oldu

Lüks tüketim harcamaları, ekonomik gerilemelere karşı en dayanıklı alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu alanda dünyanın en zengin ismi olan Bernard Arnault, lüks alışveriş meraklılarının yıllardır ilk kez piyasadan uzaklaşmasıyla zor günler geçiriyor.

Finansgundem'in derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin ikinci adamı olan Bernard Arnault, lüks alışveriş yapanların yıllardır ilk kez piyasadan uzaklaşmasıyla galibiyet serisinin sonuna yaklaşıyor görünüyor.

Elon Musk’tan birinciliği devralmıştı

Fortune’dan Prarthana Prakash’in haberine göre, lüks harcamalardaki büyük kazanımlar, LVMH patronu Bernard Arnault'nun bu yılın başlarında Tesla CEO'su Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin adamı unvanını almasına yardımcı oldu. LVMH'nin Christian Dior ve Louis Vuitton gibi önemli markalarının iyi getirileri sayesinde Arnault'un serveti zirve noktasında 200 milyar doların üzerinde seyrediyordu.

O zamandan bu yana Arnault’un serveti düştü ve şu anda milyarderler listesinde ikinci sırada yer alıyor. Tüketiciler ekonomik sıkıntıların ortasında lüks harcamaları kısıtladıkça servetinin daha da düşmesi bekleniyor.

LVMH kazanç raporu

LVMH'nin üçüncü çeyrek kazançları, özellikle ABD ve Avrupa'da alışveriş yapanların lüks ürünlere yönelmekten vazgeçtiğini ortaya koyuyor. Grubun satışları bu dönemde yüzde 9 oranında artışla 19,9 milyar euroya yani 21,1 milyar dolara yükseldi. Bu, önceki çeyrekteki yüzde 17'ye kıyasla daha yavaş bir tempoya karşılık geliyor.

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LVMH CFO'su Jean-Jacques Guiony, analistlere, “Üç güçlü yılın ve olağanüstü yılların ardından büyüme, tarihsel ortalamaya daha uygun rakamlara doğru yaklaşıyor” diyor.

Moda ve deri ürünleri de dahil olmak üzere holdinglerin bazı önemli bölümlerinde ise gelir artışı daha yavaş seyrediyor. LVMH, bunun 'Kovid sonrası talebin normalleşmesinin ve perakendecilerin devam eden yüksek stok seviyelerinin' bir faktörü olduğunu söylüyor ve şarap ve alkollü içkilerde de satışların yüzde 10 oranında düştüğünü öne sürüyor. Bunların dışında, euronun ABD Doları karşısında güçlenmesi gibi kazanç rakamlarını aşağı çeken birkaç faktör daha bulunuyor.

Kovid sonrası travma

Satış büyümesindeki yavaşlayan hız, Kovid-19 salgınının insanları karantina nedeniyle biriken tasarruflarıyla lüks mallara cömertçe harcama yapmaya yöneltmesinin ardından lüks sektöründe bir düzeltmeye işaret ediyor. LVMH, salgının zirve yaptığı dönemde şirket satışlarının arttığını gördüğü için bundan faydalanmıştı.

Ancak lüks mallara olan iştahın azalabileceğine dair işaretler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Örneğin, LVMH ve İngiliz moda devi Burberry dahil 10 Avrupa merkezli lüks hissesini takip eden bir endeks, bu hafta başında 2020'den bu yana en büyük üç aylık düşüşünü bildirdi. Arnault'un şirketi ayrıca Eylül ayında Avrupa'nın en değerli şirketi konumunu Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk'e kaptırdı.

Piyasa değeri açısından Avrupa'nın en büyük şirketleri arasında yer alan ve aynı zamanda lüks alanında lider olan LVMH, sektör için bir nevi öncü olarak kabul ediliyor. LVMH'nin sonuçlarının, Hermès ve Kering dahil olmak üzere diğer markaların bu ayın sonuna doğru açıklanacak kazançlarına ilişkin gidişatı da belirlemesi bekleniyor.

Sektör normalleşiyor

UBS analistleri, LVMH'nin sonuçlarının ‘makro zayıflamanın etkisiyle sektörde devam eden normalleşmeyi doğruladığını’ ancak şirketin hisselerinin, ekonomik baskıların ortasında lüks alanda sahip olunabilecek en iyi hisse olduğunu söylüyor.

UBS analistleri paylaştıkları notta şunları söylüyor: “LVMH'nin sınıfının en iyisi marka portföyünün, sektörün sağlam ve uzun vadeli temellerinin ve fiyatlandırma gücünün, onu bu belirsiz bağlamda hâlâ sektörde sahip olunabilecek en iyi hisse senetlerinden biri olarak konumlandırdığına inanmaya devam ediyoruz.”

LVMH de, olumsuz rüzgarlara rağmen toparlanma ve büyümeye devam etme yeteneğinden emin. LVMH, yaptığı açıklamada, “Belirsiz bir ekonomik ve jeopolitik ortamda, büyümenin devam edeceğinden eminiz” diyor.

Arnault'un servetinin gelgitleri

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Fransız milyarderin şu anda kişisel servetinin 169 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak LVMH'nin başkanı ve CEO'su olarak Arnault’un serveti büyük ölçüde Dior'un yüzde 97,5 hissesi de dahil olmak üzere lüks holdingin hisselerine bağlı.

Arnault’un zenginliği lüks sektörünün iniş ve çıkışlarına göre dalgalanıyor. Yatırımcıların ekonomik beklentiler ve yüksek enflasyon konusundaki kaygıları, LVMH gibi lüks hisse senetlerinin hisse fiyatlarına yansıyor ve bu da Arnault'un servetine zarar veriyor. Örneğin Mayıs ayındaki gibi, şirketin hisse fiyatının darbe almasıyla işadamının serveti bir günde 11,2 milyar dolar düşebiliyor.

Ancak şirket ne zaman ilerleme kaydetse, Arnault'un servetinin net değeri artıyor. Forbes'un tahminine göre, 2020 ile 2021 arasında LVMH patronunun serveti iki kattan fazla artarak 76 milyar dolardan 186,3 milyar dolara çıktı.

74 yaşındaki yöneticinin halihazırda lüks imparatorluğunda üst düzey roller üstlenen beş çocuğundan biri Arnault'un görevini devralmaya hazır olsa da, kendisinin bir süre daha görevde kalması bekleniyor. Geçen yıl LVMH, başkanının ve CEO'sunun emeklilik yaşını 75'ten 80'e çıkarmıştı.