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Aktüel Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülke! Son haline bir de şimdi bakın! Kimlerin adı geçiyor?
Aktüel

Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülke! Son haline bir de şimdi bakın! Kimlerin adı geçiyor?

Yeniakit Publisher
2024-08-25 22:34:00 -
Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülke! Son haline bir de şimdi bakın! Kimlerin adı geçiyor?

Insidermonkey'de yayımlanan rapora göre dünyanın en zengin aileleri listelendi.

Küresel ekonomideki dalgalanmaların ardından, dünyanın en zengin ailelerinin stratejik konumu ve yaşam standartları yüksek olan ülkelere göç ettiği iddia ediliyor. En büyük milyoner göçünün Çin'den gerçekleşeceği belirtilirken, zengin ailelerin en çok tercih ettiği ülke de belirlendi.

Henley & Partners'ın göç raporuna göre 2024 büyük bir milyoner göçüne tanıklık edecek. En büyük milyoner göçü Çin'de gerçekleşecek ve bu yıl 15.200 yüksek net gelire sahip bireyin göç etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ın 2024'te 9.500 milyoner net kaybına tanık olması bekleniyor, Hindistan ise tahmini 4.300 milyoner kaybedecek.
Zenginlerin en çok tercih ettikleri ülkeler arasında BAE bulunuyor

Zenginler arasında en çok tercih edilen destinasyondaki diğer cazibe merkezleri arasında BAE bulunuyor. Ülkenin stratejik konumu, sıfır gelir vergisi, düşük suç oranı, sağlık tesisleri ve eğitim kurumları ve dünya standartlarında yaşam tarzı cazibe merkezleri, seçkinleri çeken diğer avantajlar oldu.
İnsidermonkey’de yer alan detaylara göre dünyanın en çok zengin aileleri şöyle;
5. Koch Ailesi

Net Değer: 144 Milyar Dolar

Koch Ailesi'nin net değeri 144 milyar dolar olup Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri olan Koch Industries ile tanınır.
4. Hermès Ailesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Net Değer: 151 Milyar Dolar

Altıncı nesil Hermès ailesinin net değeri 151 milyar dolar.
3. Bernard Arnault ve Ailesi

Net Değer: 191,8 Milyar Dolar

Bernard Arnault, 1989'dan beri dünyanın önde gelen LVMH grubuna liderlik ediyor.


2. Al Nahyan Ailesi

Net Değer: 305 Milyar Dolar

Abu Dabi Emirliği'nin yönetici ailesi El Nahyan, 2024 yılında dünyanın en zengin 30 ailesi arasında ikinci sırada yer alıyor.
1. Walton Ailesi

Net Değer: 347 Milyar Dolar

Forbes gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Walton mirasçıları Jim Walton, Rob Walton, Alice Walton, Lukas Walton, Christy Walton, Nancy Walton Laurie ve Ann Walton Kroenke'nin toplam net serveti 347 milyar dolar.

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